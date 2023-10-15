محافظ القليوبية يُتابع استكمال اختبارات التعاقد مع 119 مهندسا بالأجر اليومي

حرصَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على متابعة إختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع عدد ١١٩ مهندساً ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وذلك بقاعة الإحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك للإطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الإمتحانات بدون أي معوقات، وبحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، و مديري الشئون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.

والتقى "المحافظ" مع المُتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سُبل الراحة لهم والمناخ المناسب لإدائُهم الإختبارات في سهولة ويُسر، مُشيراً إلى أنه تم التقدُم للإختبارات عدد (٤٥٠) مهندساً ومهندسة حيث تقدم عدد (١٣٨) مهندس مدني، وعدد (٢) مهندس طرق، وعدد (٨٨) مهندس كهرباء، وعدد (٩) مهندسين مساحة، وعدد (٧٤) مهندس عمارة، وعدد (٢٦) مهندس ميكانيكا، وعدد (٢٠) مهندس زراعي، وعدد (١٣) مهندس تخطيط عمراني، وعدد (٦) مهندسين برمجة، وعدد (٧) مهندسين شبكات، وعدد (١١) مهندس جرافيك، وعدد (١) مهندس صيانة حاسب آلي، وعدد (١) مهندس أمن معلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنعقاد إمتحان تحريري لعددً من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الإختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم إستكمال الإختبارات العمليه والشفوية وسمات الشخصية لعدد ٧٩ مهندساً ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الإختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.

وأكدَّ "محافظ القليوبية" خلال متابعتهُ للإمتحانات على تقديم كافة سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الإختبارات وتمريرها بسهوله ويُسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين.

مشدداً على إختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكُل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقاً للوائِح والقواعد المُعدة مُسبقاً وبُناءً على نتيجة الإختبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافيه وإتاحة الفرص للجميع لإختيار أكفأ العناصر، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها .

وذلك بقاعة الإحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك للإطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الإمتحانات بدون أي معوقات، وبحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، و مديري الشئون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.