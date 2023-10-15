تفحم 8 باكيات مملوكة لمحافظة الإسكندرية في حريق «أبو العباس»

تسبب هطول الامطار الغزيرة فى نشوب حريق هائل بمحيط مسجد ابو العباس المرسى بحى الجمرك بغرب الاسكندرية ، فيما دفعت مديرية الأمن بعدد 3 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين .

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة وإدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق بجوار مسجد ياقوت العرش وبمحيط مسجد أبوالعباس المرسي دائرة قسم الجمرك.

على الفور، انتقل إلى موقع البلاغ الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

تبين من المعاينة نشوب حريق بجوار مسجد ياقوت العرش، بميدان المساجد الذي يضم عدة مساجد أشهرها مسجد أبوالعباسى المرسي.

ورجحت المعاينة أن الحريق سببه ماس كهربائي بسبب هطول الأمطار، تم إخمادها ومنع امتدادها لباقي الأبنية أو العقارات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

أعلنت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، أن الحريق الهائل الذي اندلع في السوق التجارية بميدان المساجد بحي الجمرك والذي يضم مسجد المرسي أبو العباس وعددا من المساجد أدى إلى تفحم 8 باكيات تابعة للمحافظة دون إصابات.

يشار إلى أن الاسكندرية تعرضت لهطول أمطار غزيرة صباح اليوم مما تسبب فى غرق الشوارع وذلك دون تأ حركة المرور، أو الملاحة البحرية، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ.