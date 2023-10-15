إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة. الفيوم ، قبل كمين كون أوشيم بإتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم، قبل كمين كوم أوشيم باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أصيب أمس 13 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بطريق القاهرة الفيوم بعد بوابات الرسوم بإتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطن وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.