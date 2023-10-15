أزهر الشرقية يناقش آلية سد عجز بعض التخصصات

اجتمع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بمديري الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد والوقوف على أهم المعوقات وكيفية التغلب عليها.

ناقش الاجتماع آلية سد عجز بعض التخصصات وتوزيع أنصبة المعلمين، وتم تناول أبرز الإيجابيات والسلبيات بالمعاهد خلال الأسبوعين الماضيين، والحلول المقترحة للتغلب على المشكلات وكيفية تجنب تكرارها؛ للعمل على حسن سير العملية التعليمية بجميع المعاهد.

وأكد رئيس المنطقة، ضرورة قيام لجان المتابعة بحصر بيانات المعاهد مع تقديم تقارير المتابعة أولاً بأول، والتأكيد على تفعيل الأنشطة كاف .