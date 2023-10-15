الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مُعاقبة تاجر هيروين بالسجن في كفر الشيخ

محكمة جنايات كفر
محكمة جنايات كفر الشيخ

أصدرت محكمة  جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، حُكماً بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات  وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وذلك لإدانته بالاتجار فى مخدر الهيروين.

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 كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض والدراجة النارية المضبوطين وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 12148 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

صددر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم م.خ - 23 عاماً، بدون عمل، مقيم قرية شنو بمركز كفر الشيخ، أنه في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة كفر الشيخ، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

 كما كشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مطواة (سلاح ابيض)، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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