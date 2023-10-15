وفاة جيزيل خوري.. بكت لبيروت وأقامت مؤسسة للدفاع عن الإعلاميين بإسم زوجها

غادرت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 62 عام، بعد صراعها مع المرض، لتثير حالة من الحزن وسط رواد السوشيال ميديا والمشاهير.

الإعلامية جيزيل خوري

جيزيل خوري تفارق الحياة بعد صراعها مع المرض

توفت جيزيل خوري بعد صراعها مع مرض السرطان، والتي انطلقت مسيرتها الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان.

وفي هذه القناة استطاعت جيزيل خوري أن تثبت نفسها وتخطف الأنظار بلباقتها وأسلوبها المميز خلال تقديمها لبرامج متنوعة من سياسية وثقافية ووثائقية.

وانتقلت الإعلامية جيزيل خوري إلى قناة العربية الإخبارية بالتزامن مع عيد إفتتاحها عام 2003م، قدمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت"، حيث حاورت فيهما أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية.

وشاركت في عام 2009، في تأسيس شركة "الراوي" للإنتاج والتي كان مشروعها الأول عبارة عن سيرة ذاتية من أربع حلقات للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وتابعت خوري مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، قدمت خلالها برنامج "المشهد" الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر إقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

وفي عام 2020 قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" على سكاى نيوز عربية.

بكاء جيزيل خور على بيروت

وفي مقابلة أخيرة للإعلامية جيزيل خوري مع الإعلامي ريكاردو كرم بكت لتعلقها ببيروت رغم مغادرتها قائلة: " بيروت هي إمرأة تفتح أبوابها للكل لكنها لا تحب إلا ناسها، أعشق بيروت لأنها لبنان الفعلي، ليس جميلًا أن تترك بيروت.. أرى بيروت في كل الناس ".

وأضافت "خوري": " بيروت لا تشبه أي مدينة، فيها حرية سياسية واحتماعية، وفيها نقاش لن تجده في أي مكان ".

مشاهير ينعون الإعلامية جيزيل خوري

ونعت كل من الفنانة كندة علوش والفنانة سيرين عبد النور جيزيل خوري عبر حسابهم الشخصي بالموقع الأكثر تداولًا إكس "تويتر سابقًا"، معبرين عن مدى حزنهم لهذا النبأ الصادم والدعاء لها بالرحمه.

وكتبت كندة: " جيزيل خورى لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها "، بينما سيرين عبد النور قالت: " لراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعًا جيزيل خوري ".

ونشرت الإعلامية إنجي علي بوست عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام تنعى فيها الإعلامية جيزيل خوري قائلة: " الله يرحمها الإعلامية المحترمه الصادقه جيزيل خوري ".

جيزيل خوري

معلومات عن الإعلامية جيزيل خوري

ولدت الإعلامية جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت، وتزوجت الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي أُغتيل في الثاني من يونيو عام 2005.

جيزيل خوري تطلق مؤسسة تدافع عن الحريات الإعلامية بعد وفاة زوجها

ولهذا السبب، أسست جيزيل خوري مؤسسة بإسم زوجها عام 2006، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية والثقافية عربياً، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.