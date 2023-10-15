أزهر الشرقية يطلق البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي اللغة العربية

أطلقت منطقة الشرقية الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي لمادة اللغة العربية على المنهج الجديد للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بمقر ديوان عام المنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

وقال الدكتور السيد الجنيدي ،رئيس الإداراة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن هذه البرامج تركز على الجانب العملي بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للعاملين بالمعاهد على المناهج الجديدة.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية ( لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.