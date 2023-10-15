وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش لإرسالها لغزة

وصلت طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان إسرائيلي، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

واستقبل مطار العريش الدولي، أمس العديد من المساعدات التي جاءت على متن مختلف الطائرات، من مختلف الدول محملة بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، من أجل توصيلها عن طريق مطار العريش الدولي لقطاع غزة في فلسطين.

مساعدات إماراتية لدعم غزة

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، مساء الثلاثاء، يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم، والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

وتوافدت طائرات كثيرة إلى مطار العريش الدولي تحمل مساعدات لفلسطين وكانت من بينها، طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية لصالح قطاع غزة.

تشمل الإمدادات الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل التنفس، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 3000 فرد، بما في ذلك الحوامل، من المستلزمات الطبية والأدوية.

تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني على ضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر إلى قطاع غزة.