الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل اجتماع وزير الإسكان بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطط التنفيذ المضغوطة والمكثفة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى أسرع وقت وبأعلى جودة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وشدد الجزار، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، والتعامل مع المقاولين بحزم وحسم، للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مع المقاولين المتقاعسين مستقبلاً، والتعامل مع المقاولين الجادين فقط، والاستفادة القصوى من جميع العاملين بجهاز المدينة، وتكليف كل فرد بمهام محددة، وإعادة تنظيم العمل بالمشروعات بما يحقق دفع معدلات العمل.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

مواد متعلقة

أجهزة المدن الجديدة تراجع استعدادات استقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار

طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

الإسكان تعلن موعد سداد الأقساط للمتقدمين على وحدات سكن كل المصريين 3

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي

جهاز مدينة ٦ أكتوبر يفوز بجائزة أفضل مشروع في مجال معالجة مياه الصرف الصحي

تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب 

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

جهاز المنيا الجديدة يستقبل مجموعة من معاوني رؤساء الأجهزة لمتابعة المشروعات القومية

الجريدة الورقية