أمطار غزيرة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة

شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمحافظة، مع نشاط فى حركة الرياح.على كل مناطق المحافظة من الغرب إلى الشرق، وهي المرة الرابعة لسقوط الأمطار خلال خريف هذا العام، والأولى بهذه الشدة، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس، وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 60%. كما يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة .

كما شهدت منطقة غرب العجمى والعامرية سقوط امطار غزيرة مما تسبب فى تراكم المياه وغرق الشوارع مما تسبب فى غرق الطلاب اثناء ذهابهم الى المدرسة وعرقلة حركة المرور .وشهدت شرق المحافظة هطول امطار غزيرة تسبب فى تراكم المياه بمنطقة المنتزة والشوارع الجانبية .

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من أمس السبت، وتم اتخاذ

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل حالة الطقس الحالية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

من جانب اخر استعدت ميناء الإسكندرية لموجه الطقس السيىء التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تستمر على مدار الأيام القادمة حفاظا على سلامة الأرواح والسفن داخل ميناءالإسكندرية والدخيلة.

واستعدت محافظة الإسكندرية لموجة الطقس السيىء بتطهير الشنايش والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار تحسبًا لموجه الأمطار الشديدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.