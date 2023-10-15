الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد

 

غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بغداد متوجها إلى إيطاليا في زيارة رسمية.

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وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس العراقي  في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية بأن "الرئيس العراقي غادر البلاد متوجها إلى إيطاليا في زيارة رسمية للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة".

وأشار البيان إلى أن "رشيد، يرافقه خلال هذه الزيارة وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، وعضو مجلس النواب جبار فريح عباس، وعدد من المسؤولين.

 

وفي سياق متصل أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، إلقاء القبض على 5 عناصر ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة على بعد نحو 405 كيلومترات شمال العاصمة بغداد.

 

وأفادت القيادة الأمنية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب، وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى.

 

وأوضح البيان أن الإرهابيين اعترفوا، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم إلى عصابات داعش، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية"، مشيرا إلى تسليم جميع المتهمين الإرهابيين إلى الجهات القضائية المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون العراقي.

 

يشار إلى أن القوات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية.

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