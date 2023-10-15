ناشئات الطائرة بسيتى كلوب يحققن الفوز في أولى المشاركات الرسمية

تمكن فريق سيتي كلوب العبور من تحقيق فوزه الأول في بطولة القليوبية لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٥ سنة، جاء الفوز على فريق القناطر الخيرية ٣-٢.

ويشارك سيتي كلوب في البطولة مع خمسة أندية أخرى يمثلون المجموعة الأولى، حيث تم تقسيم فرق البطولة إلى مجموعتين في المرحلة الأولى لها.

ويشارك ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سيتي كلوب أندية بنها وشباب طوخ والعبور والقناطر وجرين هيلز ، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية للعب على المراكز من الأول إلى السادس، فيما يتأهل الفرق الثلاثة الأخيرة من كل المجموعة للعب على تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر.

يأتي مشاركة سيتي كلوب في دوري ناشئات الطائرة ضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب لبناء قاعدة رياضية تخدم الرياضة المصرية ومنتخباتها الوطنية بعد اشهار النادي رسميًا وبدء مشاركاته الرسمية.