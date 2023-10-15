حبس ديلر الهيروين بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس المتهم بترويج المواد المخدرة " الهيروين"، على عملائه بنطاق دائرة قسم التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، مشيرًا ان المبلغ المالي الذى ضبط بحوزته من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات لضبط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس تفيد بإتجار المتهم فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبالتحري وإعداد الأكمنة اللازمة ضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار،، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.