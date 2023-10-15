قرارات رئيس مجلس الوزراء لم تصل سوهاج بشأن خفض أسعار السلع الغذائية

أكد العديد من مواطني محافظة سوهاج بالقرى والمراكز والمدن، أنهم توافدوا على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت والهيبرات، ليتمتعوا بالخصومات التي وعدتهم بها الحكومة منذ يوم أمس السبت ،الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، إلا أنهم فوجئوا بأن الأسعار كما هي عند جميع التجار، ولا أثر لهذه المبادرة في أسواق سوهاج، مؤكدين بأن التخفيضات فنكوش ولم يجدوها على أرض الواقع بناء على زعمهم .



وبدورها توجهت بوابة الوفد إلى بعض المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة لرصد مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار بعض السلع الغذائية التي تم الإعلان عنها في معظم المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية وكان رد التجار واحد وهو أن المواد الغذائية الموجودة لديهم بالأسعار القديمة ولا يمكنهم تطبيق المبادرة لأنهم لم يتسلموا سلع بأسعار مخفضة حتى يتم بيعها للمواطنين ولن يتم تطبيق المبادرة حتى الانتهاء من بيع السلع التي لديهم حتى لا يتكبدوا خسائر فرق الأسعار.



ومن جانبه وجه اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق مبادرة انخفاض أسعار السلع أمس السبت، بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهى: "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

وأشاد محافظ سوهاج بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وأشار اللواء طارق الفقي، إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.