تأجيل مهرجان الموسيقى العربية

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تنظمة دار الأوبرا المصرية، على أن يحدد الموعد الجديد لاحقًا.

وكانت عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يوم الاثنين الماضي، بحضور الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب.

وخلال المؤتمر وجه الدكتور خالد داغر رئيس الأاوبرا والمهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها أنشطة الأوبرا بشكل عام ومساندتها القوية لإقامة المهرجان، وأضاف أن المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات يحظى فى هذه الدورة باهتمام خاص مشيرًا إلى بدايته عام 1932 ، وتابع ان الجلسات العلمية تشمل تجارب فنية متميزة، منوها بأن الفعاليات تتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ومئوية افتتاح معهد الموسيقى العربية.