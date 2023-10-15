الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستقبل وفد كينى رفيع المستوى

استقبل أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، فيكتوريا روتيش القائم بأعمال السفير الكيني، توبياس اونجاني المستشار التجاري الكيني، ياسمين اسماعيل مساعد المستشار التجاري، بمقر الغرفة لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، جلال ابو الطاهر «نائب أول»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، احمد سامي سليم «امين مساعد صندوق»، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن و محمد السيد «مدير عام الغرفة»، مجدي زايد «رئيس شعبة الذهب»، حسن الخباز «رئيس اللجنة الإقتصادية»، نجاح محمد عرابي «سكرتير مساعد مجلس سيدات الأعمال»، نسمة الزيني «عضو المجلس و منسق البنوك»، أمل زايد «عضو سيدات الاعمال».

ورحب رئيس تجارية الإسماعيلية بالوفد الكيني، مشيرا إلي أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات المميزة، لافتا إلي إحتضانها المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، منوها إنها تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي.

وأشار الشافعي، إلي أن مجلس إدارة الغرفة يضم جميع التخصصات التجارية، حيث إنه حرص علي تشكيل مجلس سيدات الأعمال وشباب الأعمال ولجنة إقتصادية وقانونية وغيرهم، لإعطاء قيمة مضافة له، كما أشار إلي أن المحافظة تضم عدة مناطق صناعية ومنطقة حرة.

وأضاف " الشافعي " أهمية الإتفاقيات الدولية التي تنظم التبادل التجاري بين مصر و الدول المختلفة، متوقعا أن يشهد المستقبل، التعامل بالعملات المحلية، أو إصدار عملة موحدة، مشيرا إلي مميزات اتفاقية البريكس وهي أنها تقدم ميزة الإقتصاد الجغرافي، وبالتالي إنخفاض تكلفة اللوجيستيات.

وأشار الي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بالإهتمام بالعلاقات المصرية الإفريقية المتميزة وتنميتها.

من جانبها أكدت فيكتوريا روتيش القائم بأعمال سفير دولة كينيا، عمق العلاقات بين البلدين، موضحة أن كينيا دولة سلمية ليس بها صراعات سياسية، تتميز بتوافر القوي العاملة وعدم التدخل الحكومي المباشر في مشاريع القطاع الخاص.

واضافت الي أن الإتجاه في افريقيا هو تمكين المرأة، واستعرضت فيكتوريا روتيش، نبذة تعريفية عن العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وكينيا، لافتة الي الإتجاه

لتفعيل مجلس الأعمال المصري الكيني في القريب العاجل.

كما أشارت إلي تميز مصر في قطاع المقاولات وارتفاع حجم الانشاءات والتشييد، مؤكدة ان هذا من ضمن الخطط الاستراتيجية بكينيا بالإضافة إلي انشاء مناطق حرة لذلك تري انهم بحاجة إلي الاطلاع علي تجربة مصر في هذا الشأن، بالإضافة إلي حاجة كينيا الي زيادة نشاطها في قطاع الأدوية والصادرات والمستحضرات العلاجية والطبية، كذلك في قطاع صناعة الجلود والمصنوعات الجلدية، لافتة الي اهتمامهم بالاستثمار في هذا المجال، والذي تميزت فيه مصر، حيث إنها تستورد رؤوس حية وجلود من كينيا وتعود لتصدر لها مصنوعات جلدية، موضحة ان الاتجاه في دولتها هو إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال بالإستعانة بالخبرة المصرية.

اختتمت كلمتها معلنة عن إقامة واحدا من أكبر المنتديات الاقتصادية بالقاهرة في الفترة من ٢٠ الي ٢٤ نوفمبر، ووجهت الدعوة لمجلس إدارة تجارية الإسماعيلية لحضور الفعاليات والتي تتضمن يوم تعريفي يشمل مقابلات بين الاعضاء ورجال الأعمال وزيارات خاصة بين المشاركين واصحاب المصانع.

كما قال توبياس اونجاني المستشار التجاري، أنه من اهم الخطط الاستراتيجية للحكومة الكينية، توفير الأحياء السكنية التعاونية، لافتا الي قيام وفد كيني بإجراء زيارة إلي قطاع الإسكان في مصر لعمل دراسة لنفس المشاريع التي تمت في هذا السياق، للاستفادة من التجربة المصرية.

من جانبه توقع جلال ابو الطاهر، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، متوقعا ارتفاع معدلات الصادرات من المحاصيل الزراعية المتبادلة بين الجانبان.

وأكد سعيد شعيب، علي فتح آفاق استثمارية تبادلية في القريب العاجل مع بداية عام 2024، حسب توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

واتفقا احمد سامي سليم و حاتم العدوي و كمال حمودة علي أهمية تذليل اي عقبات قد تواجه ملف بحجم وقيمة التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في مجال الإستثمارات العقارية وتطوير البنية التحتية والتوسع في الرقعة السكانية، خاصة لخبرة مصر الواسعة في هذا المجال.

واستفسر خلال اللقاء الموسع، أحمد موسي، عن حجم الاستثمارات والمزايا المصرية الكينية في مجال القطاع التكنولوجي.

وأشار صابر همام، الي أهمية تبادل الخبرات وعقد لقاءات ثنائية تعريفية بين الجانبان بمزايا الاستثمار التبادلي.

وشدد محمد فايق، عضو مجلس الإدارة، علي أهمية فتح المجال السياحي والتبادل السياحي بين الشعوب، مؤكدا انها اقصر طريق للتعاون والتعارف والاطلاع علي الثقافات والاقتصاديات.

كما ناقش حسن الخباز، مدي منح الجانب الكيني حوافز الاستثمار والاعفاءات الضريبية للمستثمر المصري.

واستعرض مجدي زايد، فرص الاستثمار في مجال الدهب والمميزات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال.