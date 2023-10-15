"الاسكان العربي" يتابع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

بدأ منذ قليل الاجتماع 69 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الاسكان والاجتماع 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان و التعمير العرب، برئاسة جمهورية مصر العربية،وبمشاركة كلا من المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لقطاع الاسكان، وعدد من ممثلي الوفود العربية.و ذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



هذا و من المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع خلال الفترة 15-19 أكتوبر الجاري،علي ان يناقش الاجتماع ٢٢ بند من اهمهم مناقشة استضافة الدول العربية لمؤتمر الاسكان العربي، والذي قامت بإستصافتة جمهورية مصر العربية عام ٢٠٢٢، و من المنتظر أن تقوم بإستضافتة الجمهورية الجزائرية لعام ٢٠٢٤، وكذلك دولة فلسطين لعام ٢٠٢٦. بناءا على رغبتها،ويليها سلطنة عمان لعام ٢٠٢٨، و بالفعل فقد تم تأكيد ممثلي هذه الدول للاستعداد لاستضافة مؤتمر الإسكان العربي في التواريخ المحددة.



وعرضت العراق مساعدة فلسطين خلال فترة استعداتها لاستضافة المؤتمر المزمع انعقاده في فلسطين لعام ٢٠٢٦

وتتضمن البنود بند الاحتفال بيوم الاسكان العربي جائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ العالمية الدعم الفنى لفلسطين ودعم جمهورية الصومال في إعادة الاعمار .