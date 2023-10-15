الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"الاسكان العربي" يتابع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

الجامعة الدول العربية
الجامعة الدول العربية

بدأ منذ قليل الاجتماع 69 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الاسكان والاجتماع 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان و التعمير العرب، برئاسة جمهورية مصر العربية،وبمشاركة كلا من  المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لقطاع الاسكان، وعدد من ممثلي الوفود العربية.و ذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

txt

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

txt

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون العرب الآذري


هذا و من المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع خلال الفترة  15-19 أكتوبر الجاري،علي ان يناقش الاجتماع  ٢٢ بند من اهمهم مناقشة استضافة الدول العربية لمؤتمر الاسكان العربي، والذي قامت بإستصافتة جمهورية مصر العربية عام ٢٠٢٢، و من المنتظر أن تقوم بإستضافتة الجمهورية الجزائرية لعام ٢٠٢٤، وكذلك دولة فلسطين لعام ٢٠٢٦. بناءا على رغبتها،ويليها سلطنة عمان لعام ٢٠٢٨، و بالفعل فقد تم تأكيد ممثلي هذه الدول للاستعداد لاستضافة مؤتمر الإسكان العربي في التواريخ المحددة.


وعرضت العراق مساعدة فلسطين خلال فترة استعداتها لاستضافة المؤتمر المزمع انعقاده في فلسطين لعام ٢٠٢٦
وتتضمن البنود بند الاحتفال بيوم الاسكان العربي جائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ العالمية الدعم الفنى لفلسطين ودعم جمهورية الصومال في إعادة الاعمار .

مواد متعلقة

تأجيل مُحاكمة 5 مُتهمين باختطاف تاجر

ترحيب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.. مجموعة بريكس تعلق

وزير القوى العاملة يهنئ نظيره السوري بعودة بلاده لجامعة الدول العربية

ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام القمة العربية اليوم

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

أهمية عودة سوريا لجامعة الدول العربية وكواليس القرار

الجريدة الورقية