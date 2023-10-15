الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هدى الإتربي تستوحي إطلالتها من عروس البحر وتتألق بالأسود

الفنانة هدى الإتربي
الفنانة هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها وسط البحر.

 

هدى الإتربي


هدى الإتربي تستعرض أنوثتها بالأسود المكشوف

وتألقت هدى الإتربي بفستان مثير بصيحة الكب، وباللون الأسود الساحر، وتميز ببعض الطيات ناحية الصدر، مما أعطى لمسة أنثوية جذابة.

 

وظهرت هدى حافية القدمين، مُزينة باللؤلؤ كإسوار راقي مع عقد قصير ملتف حول العنق.
 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هدى الإتربي صيحة الشعر المبلل، فثبتت خصلاتها إلى الخلف بشكل مرتب ولامع.


 

ووضعت مكياج ساحر يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وأبرزت هدى الإتربي جمال عينيها بمكياج عيون بصيحة السموكي، مستخدمة درجات البني مع الأسود، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولا وكثافة، كما اختارت اللون النود كأحمر شفاه هاديء وبسيط؛ لتسلط الضوء علي العين بشكل أكبر.

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