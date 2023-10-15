سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند تجار الجملة.. الشيكارة بكام

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية لدى التاجر استقرارًا، إذ تختلف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة والنوع والجودة، وسجل سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الدقيق 2023، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خاصة في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظرا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر في الأسعار العالمية للسلع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاحد استقرارًا، وتأتي الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدقيق اليوم الأحد عند تاجر الجملة

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 9,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن