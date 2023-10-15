الجيش اللبناني يتهم قوات الاحتلال بقتل صحفي رويترز

اتهم الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن استشهاد الصحفي عصام عبدالله، مصور التلفزيون في وكالة “رويترز”، عبر قصف صاروخي، وأجرى الجيش اللبناني تقييمًا فنيًا على الأرض بعد الهجوم، وأنه دعم هذا الاتهام.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر عسكرية لبنانية، مقتل رجل وزوجته نتيجة قصف منزلهما في جنوب لبنان بقذائف إسرائيلية خلال نيران المدفعية والصواريخ بين مقاتلي حزب الله في لبنان والقوات الإسرائيلية في منطقة شبعا/ كفر شوبا.

قذائف من عيار 155 ملم سقطت مباشرة على منزل مواطن لبناني:

قالت إن قذائف عدة من عيار 155 ملم سقطت مباشرة على منزل المواطن خليل أسد علي (85 عامًا) على مشارف بلدة شبعا في شرق جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتله وزوجته زبيدة أكوم (74 عامًا).

ولم يتمكن موظفو الصليب الأحمر اللبناني من الوصول إلى منازلهم بسبب شدة القصف ونقلوا جثث الضحايا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

ونتيجة لمقتل الزوجين، ارتفع عدد اللبنانيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي قبل أسبوع إلى ستة، بينهم ثلاثة من مقاتلي حزب الله وصحفي يعمل في وكالة رويترز للأنباء.