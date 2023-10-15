محافظ أسيوط: حملات بمراكز ديروط والفتح والبداري لإزالة الإعلانات المخالفة

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات والاستمرار في رفع الإعلانات المخالفة وتحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات المرخصة وكذلك رفع البنرات المخالفة أعلى العقارات السكنية وواجهات المحال التجارية مطالباً بتقديم تقرير مدعم بالصور عن الإعلانات التي تم رفعها من أعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة لاتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات وتكثيف حملات المرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز ديروط والفتح والبداري تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وذلك بمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسئولي أقسام الاعلانات والإنارة والاشغالات بالمراكز وتم خلالها رفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك