الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 14 من عمال اليومية، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصالحية الجديدة تجاه القصاصين بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمال باليومية، على طريق الصالحية الجديدة تجاه القصاصين، ما أسفر عن إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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