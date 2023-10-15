إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 14 من عمال اليومية، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصالحية الجديدة تجاه القصاصين بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمال باليومية، على طريق الصالحية الجديدة تجاه القصاصين، ما أسفر عن إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.