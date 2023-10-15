منافس مصر.. غانا تسقط أمام المكسيك بثنائية وديًا

تلقى المنتخب الغاني خسارة من نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي لُعبت في الثالثة والنصف من فجر اليوم الأحد، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

جاء هدفي المنتخب المكسيكي عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 57، بينما أضاف الهدف الثاني من خلال أورييل أنتونا في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وكانت قرعة أمم إفريقيا 2023، والتي ستستضيفها كوت ديفوار خلال العام المقبل، قد أوقعت المنتخب الغاني بجانب المصري والرأس الأخضر وموزمبيق.

ومن المقرر أن تكون هناك مواجهة قوية بين المنتخب المصري ونظيره الغاني في دور المجموعات بأمم إفريقيا المقبلة، حيث سيبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

وكان المنتخب الغاني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لورانس أتي زيجي.

الدفاع: كينجسلي شيندلر، جوزيف أودو، نيكولاس أوبوكو، جيديون مينساه.

الوسط: ستيفان أمبروسيوس، يعقوب بارتي.

خط الوسط الهجومي: إليشا أووسو، محمد قدوس، جوزيف بانتسيل.

الهجوم: أنطوان سيمنيو.

تشكيل غانا

فيما بدأ المنتخب المكسيكي المباراة بالتشكيل التالي: