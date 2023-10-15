قانونية مستقبل وطن: الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل الاتجاهات

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب “مستقبل وطن”، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلعب دورًا هو الأقوى والأبرز فى القضية الفلسطينية، متابعًا: "الدولة المصرية لم ولن تتخلى أبداً عن القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا، ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية، كانت مصر هى الداعم الأول والأكبر لحقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن وقوف الدولة المصرية مع الأخوة الأشقاء في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستويين العربي والقومى، وأن مصر دائمًا وستظل هى المدافع الأول عن جميع الدول العربية، وأن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، داعمين للقضية، وأن مصر لن تتخلى عن تقديم مساعيها كافة، سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطينى بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة.

وتابع عبداللطيف،: "التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع بالدم تدل على معدن الشعب المصرى الأصيل، الذى لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هى قلب العروبة النابض، التى تقف دائمًا مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطينى، والفترة الأخيرة شهدت تسابقًا من قبل الجميع للتبرع بالدم، وموقفًا داعمًا وثابتًا من القضية، ومن ثم لن يقبل أحد المزايدة على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية التى تتبناها الدولة المصرية، والتاريخ خير شاهد على ذلك".