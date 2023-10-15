الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طرق المشاركة في التبرع للشعب الفلسطيني (فيديو)

التبرع لقطاع غزة
التبرع لقطاع غزة

 أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، طرق المشاركة والتبرع لأهالي فلسطين، في قطاع غزة، الذي يشهد هجومًا إسرائيليًا. 

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 قال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأحد، إن هناك سلسلة من القوافل بدأت في التحرك، وهي تعتبر البداية في الجهود، مضيفًا أن التحالف الوطني ما زال يستقبل التبرعات عبر مؤسساته على مدار الساعة لكل مواطن يرغب في دعم الشعب الفلسطيني. 

 وطالب المواطنين الراغبين في دعم إخوانهم في غزة بمتابعة صفحات مؤسسات التحالف الوطني، على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أقرب مكان لجمع التبرعات.

التبرع بالدم للشعب الفلسطيني:

 أضاف، أن مؤسسة "صُناع الخير" تستقبل المساعدات والتبرعات لأهالي فلسطين في غزة، موضحًا أن المواطنين يمكنهم التبرع بالدم، أو المساعدات العينية، أو المساعدات النقدية.

 وأوضح أن التحالف الوطني يعمل وفقًا لقواعد استراتيجية محددة، إذ يجري قياس الاحتياجات وتلبيتها وفقًا للمخزون المتاح لديه، ثم يفتح المجال لتعويض المخزون من خلال التبرعات، مؤكدًا أنه يتاح للمتطوعين فرصة المساهمة بشكل كبير في التنفيذ، وأنهم يقومون بعمل ملحوظ في مجال التبرع بالدم.

 وأشار إلى أن شباب التحالف الوطني في جميع أنحاء البلاد يعملون بشكل متناغم ويبدأون بالتبرع بأنفسهم، ثم يقومون بتوعية المواطنين وحثهم على التبرع، كما يعملون على توفير الاحتياجات اللوجستية وحفظ الدم بشكل جيد، بالإضافة إلى تجهيز وتغليف المواد الغذائية والبطاطين والملابس. 

 وأوضح، أن الشاحنات بدأت في التوافد على نقطة التجمع الأولى في طريق "مصر الإسماعيلية" في ساعات الصباح الباكر، اليوم السبت.

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