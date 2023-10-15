وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر للإسكواش بالنتائج المميزة ببطولة أمريكا المفتوحة

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي نور الشربيني المركز الأول بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للمرة في تاريخها، وحصول هانيا الحمامي المركز الثاني، وعلى فرج وحصوله علي المركز الثاني في منافسات الرجال.



أكد الوزير علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبناءنا من ذوى الاعاقة وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.