الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر للإسكواش بالنتائج المميزة ببطولة أمريكا المفتوحة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي نور الشربيني المركز الأول بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للمرة في تاريخها، وحصول هانيا الحمامي المركز الثاني، وعلى فرج وحصوله علي المركز الثاني في منافسات الرجال.

txt

وزير الرياضة: تكثيف مبادرات تشجيع الشباب على المشاركة السياسية

txt

وزير الرياضة يُنيب رئيس قطاع الشباب لحضور احتفالية رابطة المعلقين الرياضيين


أكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبناءنا من ذوى الاعاقة  وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
 

مواد متعلقة

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يعقدان لقاءً حواريًا موسعًا مع الكيانات الشبابية بمركز شباب بشتيل

وزير الرياضة: تكثيف مبادرات تشجيع الشباب على المشاركة السياسية

وزير الرياضة: استراتيجية متطورة لبناء الشباب واكتشاف المواهب المختلفة

وزير الشباب يتفقد نادي الرياضات البحرية بالغردقة

وزير الشباب والرياضة يُطلق شارة بدء ماراثون الغردقة ريس للجري
الجريدة الورقية