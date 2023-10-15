حزب المؤتمر: جهود شعبية وتحركات دبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية، تدعم القضية الفلسطينية سواء على صعيد القيادة السياسية والموقف التاريخي الثابت الذي لم يتغير، إضافة للجهود الشعبية التى أكدت للجميع مكانة فلسطين فى قلوب المصريين جميعهم.

وأضاف غنيم، أن الجهود الشعبية المبذولة خلال الفترة الأخيرة والتى تتمثل فى إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتى فى إطار مساندة الإخوة الأشقاء فى فلسطين، بالتزامن مع إرسال التحالف الوطنى قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "هذه الجهود وموقف مصر الثابت من القضية أكبر دليل على الانتماء الوطنى والقومى للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية لا مجال للتنازل عن الالتزام الشعبى تجاهها وهو ما تبلور بقوة فى تسابق المصريون، للتبرع بالدم لصالح أهالى قطاع غزة، للحفاظ على حياة الأشقاء وإنقاذهم، ودعم فلسطين حتى تحصل على استقلالها والوقوف بجانب شعبها، وهذا هو المبدأ الأساسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية ولم تحيد عنه منذ عام 1948 لحصولهم على حقوقهم المشروعة وإرساء السلام كخيار استراتيجي لصالح المنطقة".

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن القيادة السياسية حريصة على طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وإلقاء مزيد من الضوء عليها ، وحث المجتمع الدولي على ضرورة عدم التعامل بمعايير مختلفة مع القضية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فى هذه القضية على وجه الخصوص.