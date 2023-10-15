وصول مساعدات إلى مطار العريش لنقلها لغزة (فيديو)

استقبل مطار العريش في شمال سيناء، طائرتين محملتين بمساعدات من تركيا ومنظمة الصحة العالمية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وصلت الطائرة التي تحمل 78 متر مكعب من الإمدادات الصحية، والتي جرى توفيرها من مركز الإمداد التابع للمنظمة الدولية في دبي، استجابةً لنداء القاهرة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمتضررين في القطاع.

وسيجري تسليم المساعدات إلى قطاع غزة فور فتح ممر إنساني لنقل المساعدات عبر معبر رفح.

تشمل الإمدادات الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل التنفس، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 3000 فرد، بما في ذلك الحوامل، من المستلزمات الطبية والأدوية.

تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني على ضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر إلى قطاع غزة.

حماس تدعو لتشكيل لجان حماية ضد جرائم المستوطنين

وفي سياق متصل، دعت حركة "حماس" إلى “تشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة الغربية لصد هجمات المستوطنين”.

وقالت الحركة في بيانها: "تدعو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا في الضفة الغربية ومؤسساتنا الوطنية والنشطاء والثوار الأحرار لتشكيل لجان حماية شعبية في كافة المدن والقرى لصد هجمات المستوطنين الذين يهددون بالتصعيد ضد المدنيين الآمنين والبيوت وممتلكات المواطنين".

وأضاف البيان: "إن واجب الوقت أن تنتفض الجماهير الفسطينية للدفاع عن القرى والمدن والبيوت، ووضع حد لجرائم العربدة والاستفزاز وإراقة الدماء التي تقودها ميليشيات المستوطنين، والمشاركة الفاعلة في معركة طوفان الأقصى كل في موقعه وبالوسائل الممكنة والمتاحة".