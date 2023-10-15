موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالمنحة الاستثنائية

موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. ينتظر أصحاب المعاشات ميعاد صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتٍ سابقٍ، حيث من المقرر صرف المعاشات يوم الأربعاء 1 نوفمبر، على مدار 6 أيام.

الرئيس السيسي

وكان وافق مجلس النواب خلال الفترة الماضية على منحة الزيادة الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس السيسي، وفي سياق ذلك يتم صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، يستفيد منها 11 مليون شخص.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن صرف المعاشات من البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبنوك التجارية وبنوك القرى، و منافذ شركة فورى، خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، فضلاً عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و 4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و 6 نوفمبر 2023.