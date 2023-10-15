"تعليم الفيوم" يحصد المركز الثانى جمهوريا بالمسابقة الثقافية لوزارتي "التعليم والأوقاف"

حصلت مديرية التربية والتعليم بالفيوم على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية التى نظمتها وزارتى التربية والتعليم والاوقاف .

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشار الوزير إلى أبرز مجالات التعاون بين الوزارتين، في مجال الأنشطة الطلابية، وإقامة "المسابقةِ الدينيةِ الكُبرى"، موضحا أن هذه المسابقة لا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هي مسابقة شاملة، تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وأولياءِ أمورهم، وكذلك العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية من إداريين، وأخصائيين، ومعلمين، وقيادات تعليمية.

74 فائزا..

وفى ختام الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وعددهم 74 فائزًا شاركوا في المسابقة، وحصل كل فائز على جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالفيوم، التهنئة للدكتور أشرف على موجة أول اللغة العربية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، على تكريمه من وزيرى الأوقاف والتربية والتعليم ، لحصوله على المركز الثانى فى المسابقة الثقافية التى نظمتها وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.

وقد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (إدارة الصحافة المدرسة) ، مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2023/2022 وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام الصحافة والإعلام التربوي) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية وفازت الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالبة ريتاج، والى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل المشرف على الطالبة بمدرسة الرسالة الخاصة.