ABC مصر يوقع برتوكول تعاون لإطلاق قوافل طبية وإنشاء مدرسة بالفيوم

وقع بنك ABC مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك في إطار مشاركات القطاع المصرفي للقيام بمسئوليته المجتمعية ومن جانبها تواصل مؤسسة "مصر الخير" شراكتها الاستراتيجية مع البنوك الرائدة لتحقيق التنمية الحقيقية في القرى المستهدفة

وقد شمل بروتوكول التعاون بين الجانبين تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المجتمعية في مجالي الصحة والتعليم وبالأخص مشروع التعليم المجتمعي.

وقد وقع البرتوكول عن بنك ABC مصر عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك وعن مؤسسة " مصر الخير " المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير

وذلك بحضور غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية.

أقيم حفل التوقيع بالمركز الرئيسي لبنك ABC مصر بحضور عدد من الإدارة العليا بالبنك ومؤسسة مصر الخير.

قال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر

"لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري خاصةً بعد نجاح اندماجنا القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ فأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاع التعليم وقطاع الصحة لتكاملهم معاً ولما لمؤسسة مصر الخير من الخبرة الطويلة في هاذين القطاعين فقد توحدنا على هدف مشترك وهو النهوض بهذه القطاعات الحيوية فمع وجود مدارس مجتمعية سيستطيع الأطفال الحصول على فرصتهم في التعليم وان يصبحوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم و مع دعم وصول الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين سنساهم في توفير حياة أفضل للجميع".

وأضاف " ثروت "نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير كخطوة نحو توفير تعليم أفضل ورعاية صحية متكاملة اللذان يعدان أيضاً أحد أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 فنحن نتطلع الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وثمن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير " هذه الشراكة في إطار خدمة المجتمع المصري مؤكداً ترحيبه بانضمام بنك ABC -مصر إلى قائمة شركاء النجاح لتحقيق تنمية حقيقية لكافة المستحقين مشيراً إلى أن الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص تؤكد حرص الجميع على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون يشمل مجالي التعليم والصحة وهذا ما تسعى المؤسسة لدعمه وتأكيده خلال الفترة الحالية مضيفاً أن التعاون في تنظيم القوافل الطيبة يدعم أهداف المؤسسة للوصول إلى المستحقين بالخدمة الطبية بما يتسق مع جهود الدولة في هذا المجال وكذلك التوسع في خطة المدارس المجتمعية التي تنتهجها مؤسسة "مصر الخير " في كل ربوع مصر.

وقال إنه تنفيذاً للبرتوكول سيتم تنفيذ قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المستحقين بمحافظة الفيوم، في 8 تخصصات " مع توفير الدواء اللازم، حيث تحوي القافلة صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.

وأكد على أن القوافل الطبية أحد أهم الأنشطة التي ينفذها قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"،

وأضاف أن المؤسسة تبذل الكثير من الجهود من أجل إعداد الأماكن المناسبة التي يمكن إقامة القوافل الطبية بها لاستقبال المرضى، إلى جانب المدربين المهرة القادرين على تنظيم حركة المرضى بين منافذ تقديم الخدمة بالقافلة، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارهم حتى موعد الكشف الطبي، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من قافلة الفيوم قد يصل إلى 300 مستحق.

وأوضح إن عمل القافلة الطبية لا ينتهي عند توقيع الكشف الطبي فقط، وإنما يستمر قطاع الصحة بالمؤسسة في متابعة المرضى المستحقين، في توفير الدواء الأمن والفعال ذو الجودة العالية وبالكميات المناسبة، وإجراء الفحوصات والأشعة اللاحقة، فضلاً عن إجراء العمليات الجراحية، لمن هم في حاجة إليها، وذلك عبر مجموعة من الاستشاريين الذين تتعامل معهم المؤسسة وباستخدام أجهزة أكثر تطورا لتشخيص الأمراض بشكل أكثر دقة.

وأضاف أنه أيضاً في إطار البرتوكول الموقع بين الجانين سيتم تمويل مدرسة المستقبل لتكون إحدى مدارس التعليم المجتمعي بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وسيتم تمويل تشغيل المدرسة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات لرعاية 32 طالب وطالبة بالمدرسة.

وأشار ان المؤسسة " من المؤسسات الرائدة في ملف التعليم المجتمعي مشيرة ان عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا يصل الى أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا أكثر من 800 مدرسة بمختلف المحافظات.