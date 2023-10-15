خبير: 9 قوى داخل أي إنسان قادرة على تغيير شكل حياته جذريا

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، ورائد الأعمال في المجال المجتمعي، والمعلّم في مجالات الوعي والتطوير الذاتي والحضور الذهني، إن هناك 9 قوى داخل أي إنسان إذا استغلها بشكل صحيح يتغير شكل حياته وفقا لما يحلم به.

وأضاف “عبد الله”، خلال كلمته في حفل تخريج أكثر من 300 رائد مجتمعي، أن هذه القوى تتمثل في “قوة الرنين، قوة الانتباه، قوة الشجاعة، قوة النيّة، قوة التخيُّل أو التصوُّر، قوة الحدس، قوة اليقين، قوة الرحمة، قوة الشُّكر”، موضحًا أن الـ9 قوى موجودين داخل أي إنسان؛ ولكن مع خوف الإنسان من المستقبل فأنه يعيش في عقلية الخائف ويصبح بذلك محرومًا من هذه القوى، الأمر الذي يجعل الإنسان يعيش حياته كلها مجرد رد فعل ولا يستطيع الاتصال بحقيقة وجوده التي خُلق من أجلها.

وأوضح عبد الرحمن عبد الله رائد الأعمال في المجال المجتمعي، أن هذه القوى رسالة للإنسان بحقيقة خلقه في هذه الحياة وأنه ولد كبيرا وعظيما ومبدعا ولديه الكثير ليقدمه للحياة والمجتمع الذي يعيش فيه، وهذه القوى تساعد الإنسان الذي يمتلك حلم يتمثل في علاقة صحية مع شريك حياته بأنه يستطيع تحقيق ذلك دون أي معوقات حال تطبيق هذه القوى، وتجنبه المشكلات التي يقع فيها غيره ممن يتجاهل تطبيقها، علاوة على تأثير هذه القوى في منظومة العمل وإدارة الأعمال والتي تضمن نجاح أي شخص في عمله.

وأكد أن تطبيق هذه القوى يجعل الإنسان سعيدًا ومرحًا ويسعد كل من حوله في المجتمع؛ لأنه في حالة رضا عن نفسه، فصلًا عن نجاحه في عمله وإدارة كل شؤون حياته، موضحًا أن هناك مدارس تساعد الإنسان على الوعي بذاته، والتي تتمركز في مدرسة عالم النفس الشهير كارل يونج، والتي بناء عليها درسوا ما قدمه كارل يونج من نظريات ومفاهيم تنير للإنسان طريقه في الحياة وتساعده أن يعيش بوعي أكبر وفهم أعمق لإمكاناته وقدراته الحقيقية.

وبدورهما أكدت كلا من الإعلامية سالي فؤاد، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، خلال كلمتها بالحفل، أنهما وبعد تطبيق هذه القوى في حياتهم نجحوا في اجتياز شتى العقبات التي واجهتهم، فضلا عن أنها خلقت منهم أشخاص ناجحين قادرين على مسايرة والتماشي مع جميع الأزمات وكيفية حلها واجتيازها.

جدير بالذكر أنه حضر حفل تخريج أكثر من 300 رائد مجتمعي الإعلامية سالي فؤاد، ويحيى إسماعيل مخرج فيلم ريفو، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والمخرجة والمنتجة ليالي بدر، وبسنت البسيوني مدير مخاطر الائتمان للتجزئة المصرفية.