خلال لقائه أهالي حي الميناء بالعريش بشمال سيناء.. وزير النقل: زيادة قيمة التعويض 40%

التقي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير النقل ان زيارته اليوم تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع مصلحة المواطن نصب عينيه والذي وجه بأن لا يضار أي مواطن من جراء اي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته والذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

حي الميناء بالعريش بشمال سيناء



واضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني – منطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم وحيث سيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40 % بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه وان هذا يأتي في إطار شكر وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين.

وأوضح أنه لن يترك أي مواطن منزله الا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وألية التعويض التي تناسبه وترضيه و أن وزارة النقل مع المحافظة و الهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.



ثم تحدث عدد من الأهالي من الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر مؤكدين على ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدوله من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل انحاء الجمهورية وعلي استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات اهالي توسعات نطاق ميناء العريش.