الهند تستهدف استضافة الدورة الأولمبية 2036

كشف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال حفل افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي عن رغبة بلاده في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

ولم يسبق أن استضافت الهند الألعاب الأولمبية من قبل، لكن في 2010 استضافت نيودلهي دورة ألعاب الكومنولث.

وأضاف مودي: الهند لن تدخر جهدا من أجل تنظيم الألعاب الأولمبية في البلاد عام 2036. هذا حلم قديم لـ "1.4 مليار" هندي.

وأضاف: نريد تحقيق هذا الحلم بتعاونكم ومساندتكم. أثق في أن الهند ستحصل على دعم اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا الشهر الماضي إن بلاده تأمل في تنظيم أولمبياد 2036، بينما من المتوقع أيضا أن تتقدم إندونيسيا والمكسيك بطلب استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.

وقال مودي أيضا إن الهند تتطلع لاستضافة أولمبياد الشباب في 2029، والرياضة لا تقتصر فقط على الفوز بالميداليات لكن أيضا الفوز بالقلوب.