دور الأرغينين في تطور خلايا السرطان بالكبد.. تفاصيل

تمكن علماء جامعة بازل السويسرية من تحديد دور حمض الأرغينين الأميني في تطور الخلايا السرطانية في الكبد، وفق روسيا اليوم.



وتشير مجلة Cell، إلى أن الباحثين ركزوا في دراستهم على كيفية تغيير الخلايا السرطانية لعملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى الانتشار غير المنضبط. مثلا، تعيد خلايا الكبد السليمة التي تصاب بالسرطان برمجة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها من أجل النمو بسرعة. لذلك تبدأ في استهلاك المزيد من الغلوكوز مقارنة بالخلايا الطبيعية.

واكتشف فريق البحث بعد تحليل أورام الفئران والبشر أن مستوى الأرغينين في العينات مرتفع، مع أن الخلايا السرطانية إما لا تستطيع إنتاج هذا الحمض الأميني على الإطلاق أو تنتجه بكميات صغيرة جدا. ولكن تبين أن الخلايا السرطانية تزيد من امتصاص الأرغينين، وتمنع استهلاكه. وكل هذا من أجل تطوير الورم. وبالتالي، فإن التركيز العالي للأحماض الأمينية يرتبط بعامل محدد يعزز نمو الورم عن طريق تنظيم التعبير عن الجينات الأيضية. و مقابل ذلك، تعود الخلايا السرطانية إلى حالة الخلايا الجنينية، حيث يمكنها الانقسام إلى أجل غير مسمى.

ومن أجل مكافحة هذه الظواهر، يقترح الخبراء استهداف مسار تراكم الأرغينين بدلا من تقليل كمية الحمض الأميني في الجسم في علاج السرطان. لأن الحمض الأميني ضروري أيضا لعمل الخلايا المناعية بصورة طبيعية.