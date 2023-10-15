هشام كاسب: أتمنى عودة حسن شحاتة لنادي الزمالك

تمنى هشام كاسب المرشح على عضوية نادي الزمالك عودة حسن شحاتة مرة أخرى إلى نادي الزمالك.

قال هشام كاسب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حبي للزمالك دفعني للترشح إلى الانتخابات، والزمالك بالنسبة لي وطن"

وأضاف: "نفسي أشوف فاروق جعفر وحسن شحاتة تاني في نادي الزمالك ونفسي حسن شحاتة يكون مسؤول عن ملف كرة القدم"

وعن إمكانية الموافقة على تقسيط غرامة كهربا لاعب الأهلي قال: "وفقا لظروف نادي الزمالك سوف نتخذ القرار، حال نجاحي في الانتخابات".

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري المحترفين.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك وسموحة، مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.