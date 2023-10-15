خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات تاريخية خلال تعاملات الأسبوع

يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري استكمالا للصعود، بدعم مشتريات المستثمرين.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 20800 نقطة، وذلك حال تجاوز مناطق المقاومة التي سبق وتراجع منها، وهي منطقة 20500 نقطة.

كما يتوقع أيضا أن تكون مناطق الدعم عند مستوى ١٩٢٠٠ نقطة لمستوى أول الى مستوى ١٨٦٠٠ نقطة مستوى ثان.

وكانت مؤشرات السوق قد نجحت في التماسك، واستعادة التوازن عقب الانخفاضات الكبيرة تأثرا بتصاعد أعمال العنف بقطاع غزة المحتلة، وخفض التصنيف.

دور مصر في تحقيق الهدوء، ساهم بصورة كبيرة في امتصاص السوق لصدمة هذه الاضطرابات، وعادت المؤشرات للصعود من جديد، والذي طال كل الأسهم المتداولة، وذلك بعد تبدد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 لاستعادة مستوياته التاريخية أعلى منطقة 20000 نقطة، وذلك في ظل أيضا اتجاه المستثمرين الي التحوط بأموالهم ضد عمليات خفض للعملة المحلية، وبالتالي كان الاستثمار بسوق المال ، اهم الادوات للتحوط من انخفاض قيمه العملة وبالتالي يظل السوق من عوامل استقطاب المستثمرين والأموال.