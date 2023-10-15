مصطفى عبد الخالق: كلنا في خدمة الزمالك ومشاركة العتال ستغير من شكل الانتخابات

قال مصطفى عبد الخالق المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار ترك آل شيخ قدم دعم لنادي الزمالك وأشكره على هذه الدعم خاصة وان المجلس السابق كان وقته قصير ولم يكن هناك اختصاصات بسبب عدم وجود ساسية مالية صحيحة.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات تليفزيونية: " لا نتواجد في مجلس نواب أو شيوخ حتى نتعامل بقائمة موحدة نحن جميعا في خدمة نادي الزمالك وغير مقتنع بفكرة القائمة الموحدة".

وأشار عبد الخالق إلى أنه كون صورة معارضة في وقت سابق لصالح الزمالك وأكد على أن دعم كمال درويش للقائمة حرية شخصية ".

مشاركة هاني العتال في الانتخابات غيرت من شكلها

وتابع " مشاركة هاني العتال في الانتخابات غيرت من شكلها تماماً وأيضا مشاركة فاروق جعفر ستكون مؤثرة خاصة مع علمي بانضمام علاء مقلد وخالد لطيف في قائمته".