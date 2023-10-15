عاجل
أبو مازن لـ"بايدن": لا خيار سوى حل الدولتين
الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى عبد الخالق: كلنا في خدمة الزمالك ومشاركة العتال ستغير من شكل الانتخابات

مقر نادي الزمالك
مقر نادي الزمالك

قال مصطفى عبد الخالق المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار ترك آل شيخ قدم دعم لنادي الزمالك وأشكره على هذه الدعم خاصة وان المجلس السابق كان وقته قصير ولم يكن هناك اختصاصات بسبب عدم وجود ساسية مالية صحيحة.

txt

أحمد هاني زادة: الزمالك يحتاج للاستقرار لجذب المستثمرين ويجب استغلال فرع 6 أكتوبر

txt

هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس

وأضاف عبد الخالق في تصريحات تليفزيونية: " لا نتواجد في مجلس نواب أو شيوخ حتى نتعامل بقائمة موحدة نحن جميعا في خدمة نادي الزمالك وغير مقتنع بفكرة القائمة الموحدة".

وأشار عبد الخالق إلى أنه كون صورة معارضة في وقت سابق لصالح الزمالك وأكد على أن دعم كمال درويش للقائمة حرية شخصية ".

مشاركة هاني العتال في الانتخابات غيرت من شكلها

وتابع " مشاركة هاني العتال في الانتخابات غيرت من شكلها تماماً وأيضا مشاركة فاروق جعفر ستكون مؤثرة خاصة مع علمي بانضمام علاء مقلد وخالد لطيف في قائمته".

الجريدة الورقية