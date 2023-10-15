ناجيلسمان يعلق على أول انتصاراته مع ألمانيا

علق يوليان ناجيلسمان على أول انتصاراته مع المنتخب الألماني وذلك بعد الفوز على أمريكا بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ودي جمعهما اليوم السبت ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وتعد مباراة أمريكا هي أولى تجارب ناجيلسمان مع ألمانيا بعد توليه القيادة الفنية لمواطنه هانزي فليك.

وقال ناجيلسمان خلال تصريحات عقب المباراة “ قدمنا مباراة جيدة على مدار شوطيها وكانت هناك بعض المشكلات على المستوى الفردي، وهو أمر طبيعي تمامًا”.

وأضاف " لا يزال يتعين علينا التحسن قليلاً هناك. بشكل عام، كانت كرة القدم التي لعبناها جيدة جيد جدًا. وفي النهاية كنا نستحق الفوز" .

بادر منتخب أمريكا بالتسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27 ثم تعادل إلكاي جوندوجان للألمان في الدقيقة 39 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل نيكلاس فولكروغ وجمال موسيالا هدفين لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 58، 61 من عمر المباراة.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة أخرى أمام المكسيك يوم الأربعاء المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات يورو 2024.