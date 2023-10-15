سجل مواجهات إسبانيا والنرويج قبل موقعة تصفيات يورو 2024

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره النرويج في تصفيات كأس أمم أوروبا “ يورو 2024”.

ويستقبل منتخب النرويج ضيفه الإسباني، مساء الأحد على ملعب وليفال ستاديوم، في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثامنة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اسكتلندا متصدرة الترتيب، بينما يحل المنتخب النرويجي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

سجل المواجهات..

والتقت إسبانيا والنرويج في 6 مواجهات سابقة كانت الأفضلية لصالح الماتادور الإسباني بواقع أربعة انتصارات وتعادل وحيد، بينما سجلت النرويج انتصارًا وحيدًا.

المفارقة في المواجهات السابقة بين المنتخبين أن جميع انتصارات إسبانيا كانت في تصفيات اليورو، بينما كان فوز النرويج الوحيد في نهائيات كأس أمم أوروبا في نسخة 2000 حينما أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة.

وأسفرت آخر مواجهة بينهما عن فوز المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة في جولة الذهاب بتصفيات اليورو الحالية والتي جمعت بينهما في شهر مارس الماضي.