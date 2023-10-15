ليبيا تهزم ليبيريا وديا

فاز منتخب ليبيا على نظيره ليبيريا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء ودي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب ليبيا لمواجهة النيجر يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخب اسواتيني منتخب الشهر المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب ليبيا قد فشل في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2024 بعد تذيل مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 4 نقاط.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب إفريقيا ونامبيا.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

يمتلك منتخب مصر الرقم الاكبر كأكثر منتخب تتويجًا بالبطولة بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات، وكان منتخب السنغالي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة التي كانت في الكاميرون وكان الفراعنة في الوصافة.

من المقرر إقامة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 فى دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.