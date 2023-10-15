اتحاد الكرة يرفض رفع الإيقاف عن محمد عواد

رفض اتحاد الكرة طلب نادي الزمالك برفع الإيقاف عن محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد طرده أمام البنك الأهلي في المباراة الماضية.

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي الزمالك تقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن رفع الإيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، أن نادي الزمالك تقدم بطلب بشأن رفع الايقاف عن محمد عواد بعد طرده في مباراة البنك الأهلي.

وأضاف: " اتحاد الكرة رفض رفع الإيقاف عن محمد عواد حارس الفريق، واللاعب يغيب عن مواجهة نادي سموحة في الجولة الرابعة بالدوري".

وتابع: " مسؤولو الزمالك يروا أن محمد معروف أخطأ في تقدير اللعبة، لذلك تقدموا بطلب برفع الإيقاف وهو ما تم رفضه ".

وأكمل:" الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو سيُجهز محمد صبحي بشكل جيد من أجل مباراة سموحة".

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تبدأ مباراة الزمالك وسموحة، مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري المحترفين.