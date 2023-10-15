حبس المتهمين بترويج المخدرات في الظاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابةالعامة، حبس متهمين بترويج المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في منطقة الظاهر.

وكلفت النيابة العامة بإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحريات أن المتهمين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام.

كما عثر بحوزتهم على عدد 3 سلاح أبيض، و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وحيازة الأسلحة للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

حبس متهمين بسرقة تاجر أقمشة



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين بسرقة مبلغ وقدره مليون جنيه من تاجر أقمشة بالأسلحة النارية على طريق أسيوط الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وتعود بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.

و اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالتقنين والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، كما وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية.

وعليه فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.