كريم شحاتة: مباراة مصر وزامبيا تجربة مميزة قبل مواجهة الجزائر

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مواجهة منتخب مصر مع نظيره منتخب زامبيا جاءت في توقيت مناسب من أجل تحسين التصنيف.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية في برنامجه "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، تفاجئت من تشكيل منتخب مصر وخاصة في وسط الملعب، من وجهة نظري الأفضل طارق حامد رفقة محمود حمادة بجانب زيزو.

وأضاف: " لم أتوقع مشاركة محمد النني بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة، ولكن مع بداية الشوط الثاني بدء المنتخب في السيطرة على المباراة وخاصة مع نزول زيزو."

وتابع: لابد من العمل على تكثيف اللعب الجماعي من قبل الجهاز الفني، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة ".

وأكمل:" مباراة زامبيا تجربة مميزة، ويجب على فيتوريا الاستفادة من تلك المباريات من أجل وضع التشكيل المناسب في المباريات الرسمية".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.