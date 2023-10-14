معتز القيعي يحدد 8 أسباب رئيسية وراء الثبات الوهمي للوزن أثناء الريجيم

على الرغم من إلتزامك بنظام غذائي صحي لخسارة الوزن،إلا أنه في كثير من الأحيان قد تتفاجأ بثبات وزنك أو حدوث ما يسمى بظاهرة "الثبات الوهمي للوزن"، والتي تحدث لدى البعض بسبب اتباع عادات خاطئة أثناء فترة الريجيم، مما يُشعرك بالإحباط ويُفقدك الحماس والإرادة ويجعلك تتوقف عن إستكمال ما بدأته.

أسباب الثبات الوهمي للوزن

وفي هذا الصدد، حدد د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، الأسباب الرئيسية التي تسبب حدوث ظاهرة الثبات الوهمي للوزن Whooshing Effect، لكي نتفاداها أثناء فترة الريجيم.

أسباب الثبات الوهمي للوزن

1- قياس الوزن بعد شرب الماء أو تناول الطعام، حيث يجب قياس الوزن صباحًا أو بعد تناول الطعام أو الماء بـ3 ساعات.

2- تناول الكثير من الأملاح والمخللات، مما يسبب تخزين الجسم للسوائل وزيادة الوزن بصورة غير صحيحة، لذا، يفضل عدم قياس الوزن بعد تناول الأطعمة المملحة.

3- قياس الوزن بعد تناول وجبة دسمة، ينتج عنها زيادة وهمية، لذا، يفضل قياس الوزن بعد الإلتزام بالنظام الغذائي بيوم أي بعد يومين من يوم الوجبة المفتوحة "الفري".

أسباب الثبات الوهمي للوزن

4- قياس الوزن بعد ساعات طويلة من الصيام، حيث إنه في هذا الوقت يكون الجسم قد استهلك جميع السوائل الموجودة به ويكون الوزن أقل من الحقيقي.

5- في بعض الأحيان يحدث زيادة في الكتلة العضلية يقابلها نقص في الدهون بنفس الوزن، وهو ما يؤدي إلى ثبات وهمي في الوزن ويعرف الوزن المفقود من شكل الجسم وتغير مقاساته.

6- عدم تثبيت ميزان واحد لقياس الوزن وقياسه على أكثر من ميزان، وهو ما يُظهر فروقا غير صحيحة في الوزن.

أسباب الثبات الوهمي للوزن

7- قياس الوزن في نهاية اليوم يظهر وزنًا مختلفًا بسبب السوائل الموجودة في الجسم، وفي بعض الأحيان انتفاخات الغازات في الجسم تزيد الوزن زيادة وهمية، كما أن كمية الطعام أيضا تتغير من يوم لآخر، فضلًا عن الإمساك الذي يسبب زيادة وهمية في الوزن، لذا يفضل الوزن صباحا على معدة فارغة.

8- قياس الوزن بعد التمرين مباشرًة، وهو ما يظهر الوزن أقل بصورة وهمية بسبب فقدان السوائل أثناء التمرين.