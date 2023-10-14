كريم شحاتة: مصر وغانا الأقرب للتأهل من المجموعة الثانية بأمم إفريقيا

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن قرعة كأس أمم إفريقيا جاءت صعبة في بعض المجموعات، وخاصة المجموعة الأولى والثالثة والخامسة.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية في برنامجه "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، أن مصر وغانا هما الأبرز للتأهل لدور الستة عشر في المجموعة الثانية.

وأضاف: " مجموعة السنغال والكاميرون مجموعة قوية ولكن أرى أن هما الأقرب لحسم التأهل خلال هذه المجموعة ".

وتابع:" مجموعة تونس ومالي وجنوب إفريقيا من أقوى المجموعات، مؤكدًا أن نسور قرطاج والمنتخب المالي قد يتمكنوا من حسم الصعود".

وأكمل:" الجزائر ستتأهل برفقة بوركينا فاسو، والمغرب في مجموعة سهلة نسبيًا وقادرون على حسم التأهل بسهولة".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.