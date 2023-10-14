حبس متهمين بالنصب على المواطنين وزعم توظيفهم 4أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالنصب على المواطنين وزعم أنهم لديهم علاقات ويمكنهم التوظيف في الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بحجة توفير فرص عمل لهم في منطقة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء المجني عليهم لسماع أقوالهم، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهما الواقعة، وقيامهم باستغلا رغبة المواطنين وخلق فرص عمل لهم شاغره لأبنائهم، في الجهاز الحكومي مقابل مبالغ مالية كبيرة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

وبالتقنين والفحص تبين أن أحد المواطنين تضرر من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بحجة قدرتهما على التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة.

وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين بسرقة مبلغ وقدره مليون جنيه من تاجر أقمشة بالأسلحة النارية على طريق أسيوط الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وتعود بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.

و اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالتقنين والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.