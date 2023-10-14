رمضان السيد يعلق على رغبة الأهلي بالتعاقد مع عمر كمال

وجه رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، نصيحة خاصة لمسؤولي القلعة الحمراء بمحاولة التعاقد مع النجم عمر كمال عبد الواحد.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر كمال عبد الواحد سيكون من أهم صفقات الأهلي حال أتم الأهلي التعاقد معه".

وأضاف: "عمر كمال مميز هجوميا ويقوم بإرسال عرضيات رائعة ويجيد التسديد بالطبع سيكون صفقة مهمة للأهلي حال إتمامها".

وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي قال: "الأهلي معاه واصل لـ فورمة عالية جدا".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.