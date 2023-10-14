عبدالسند يمامة: الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية فرصة لعودة الحياة السياسية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن بداية مشوار الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية الخاصة به بدأت بعدما أغلق باب الترشح وتم تحديد أربعة أسماء يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الحملة جرى تقسيمها لقسمين أساسيين، القسم الأول يتعلق بالحملة الانتخابية من الناحية الفنية وتوزيع التخصصات والميزانية المعدة لذلك والتواصل مع لجان الحزب بالجمهورية حيث تتضمن قطاعات في المحافظات وغرفة مركزية في مقر الحزب بالقاهرة.



ولفت خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن برنامج الحملة الانتخابية يشمل رؤية شاملة تتعلق بالإصلاح، منوهًا إلى أن هدف الحملة هو إنقاذ مصر.



وشدد على أن الرؤية التي يقدمها الوفد سيتم إتاحتها بعد طرحها لمن يشاء من الشركاء في العملية الانتخابية من أجل الوطن، مردفًا:“ لن نحتكر مجهودنا”.



وأشار إلى أن من ضمن الأطروحات الخاصة بالبرنامج الرئاسي تعديل وطلب تفعيل نصوص دستورية لم تفعل منذ 10 سنوات ماضية مثل الإدارة المحلية التي تعد الضلع الثالث في السلطة التنفيذية بجانب رئيس الجمهورية والحكومة، مشيرًا إلى وجود 8 مواد من 175 إلى 183 في الدستور تتعلق بالإدارة المحلية معطلة لمدة عقد مضى.



وأكد أن هناك نصًا خاصًا بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وتعديلات أخرى تحتاج إلى تفاصيل وشرح، بالإضافة إلى نصوص ترتبط بالعدالة والحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها تحتاج إلى توضيح من أجل تنمية الاستثمار وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح أن الركود في نشاط الأحزاب يعود سببه إلى المناخ السياسي العام تسأل عنه الدولة والمسئولون عن الأحزاب، وهناك أيضًا النصوص المتعلقة بمباشرة الحياة السياسية، حيث تعد مسألة في غاية الأهمية، معقبًا:“ بالنسبة لها لنا رؤية وسنطلب فيها بعض تعديلات”.



وتابع أن الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية هي فرصة جيدة ومتاحة من أجل عودة الحياة السياسية لمصر وعودة الأحزاب لتمارس دورها، لافتًا إلى أن الحياة السياسية لا تصح دون أحزاب كالتعليم الذي لا يمكن حدوثه دون مدارس؛ إذ ينص الدستور في المادة الخامسة منه على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعلى أن التعددية السياسية والحزبية هي أساس الحكم.